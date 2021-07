Vaccino, si valuta terza dose. Dai fragili ai sanitari, le categorie in prima fila (Di venerdì 30 luglio 2021) In Israele gli over 60 anni già immunizzati potranno ricevere una ulteriore iniezione a patto che siano trascorsi oltre cinque mesi dalla seconda Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 30 luglio 2021) In Israele gli over 60 anni già immunizzati potranno ricevere una ulteriore iniezione a patto che siano trascorsi oltre cinque mesi dalla seconda

