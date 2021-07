Vaccino Moderna, ok dai 12 anni. Circolare Ministero Salute (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo l'ok dall'Aifa al Vaccino Moderna dai 12 anni in su, arriva la Circolare del Ministero della Salute. "La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del Vaccino Spikevax (Moderna) per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)": spiega l'agenzia in una nota L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo l'ok dall'Aifa aldai 12in su, arriva ladeldella. "La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo delSpikevax () per la fascia di età tra i 12 e i 17, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)": spiega l'agenzia in una nota L'articolo .

