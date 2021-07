Vaccino covid, oltre 67 milioni le dosi somministrate (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 67.755.390 le somministrazioni effettuate dall’inizio della campagna vaccinale, secondo il report settimanale della Struttura del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, aggiornato alle 16 di oggi e pubblicato sul sito del Governo. L’incremento rispetto alla settimana precedente è di 3.633.280. Mentre sono 71.336.244 le dosi di vaccini fornite alle regioni finora con un incremento rispetto alla settimana precedente di 2.829.787. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 67.755.390 le somministrazioni effettuate dall’inizio della campagna vaccinale, secondo il report settimanale della Struttura del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, aggiornato alle 16 di oggi e pubblicato sul sito del Governo. L’incremento rispetto alla settimana precedente è di 3.633.280. Mentre sono 71.336.244 ledi vaccini fornite alle regioni finora con un incremento rispetto alla settimana precedente di 2.829.787. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

