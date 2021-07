Vaccino covid, oltre 67 milioni le dosi somministrate (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 67.755.390 le somministrazioni effettuate dall’inizio della campagna vaccinale, secondo il report settimanale della Struttura del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, aggiornato alle 16 di oggi e pubblicato sul sito del Governo. L’incremento rispetto alla settimana precedente è di 3.633.280. Mentre sono 71.336.244 le dosi di vaccini fornite alle regioni finora con un incremento rispetto alla settimana precedente di 2.829.787. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 67.755.390 le somministrazioni effettuate dall’inizio della campagna vaccinale, secondo il report settimanale della Struttura del Commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, aggiornato alle 16 di oggi e pubblicato sul sito del Governo. L’incremento rispetto alla settimana precedente è di 3.633.280. Mentre sono 71.336.244 ledi vaccini fornite alle regioni finora con un incremento rispetto alla settimana precedente di 2.829.787. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

ladyonorato : British Medical Journal: “i rischi del vaccino Covid per i minori superano gli ipotetici benefici per gli adulti”.… - TgLa7 : ??#Covid: in #Israele da domenica terza dose #vaccino agli over 60, ha annunciato il ministero della Sanità. E' il p… - Adnkronos : Vaccino #Covid, il ministero della Salute valuta la terza dose per le persone più fragili. - MissDreamer88 : @anomis2003 Non ci deve alcuna discriminazione tra chi l'ha fatto e chi no: - barbitomakus736 : @contessaelvira ??scrivi una lettera alla Russia, come puoi ottenere un vaccino contro il Covid ?? -