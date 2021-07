Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia, regione per regione (Di venerdì 30 luglio 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazione Italiana che ha ricevuto una dose di Vaccino o ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 luglio 2021) Popolazione vaccinata La quota di popolazionena che ha ricevuto una dose dio ha completato il ciclo vaccinale, in assoluto e per le varie fasce di età.

Advertising

ladyonorato : British Medical Journal: “i rischi del vaccino Covid per i minori superano gli ipotetici benefici per gli adulti”.… - TgLa7 : ??#Covid: in #Israele da domenica terza dose #vaccino agli over 60, ha annunciato il ministero della Sanità. E' il p… - corradoformigli : Il 98,8% dei morti per #Covid da febbraio a oggi non aveva ricevuto la doppia dose di vaccino. Serve altro? #GreenpassObbligatorio - P4Ql4 : RT @biif: 18 Aprile 2021 Copertura #vaccino #COVID è 12 mesi 28 luglio 2021 Copertura vaccino covid è 6 mesi ... Settembre 2021 Copertu… - NAPFLG : @fatina909 .... ....gli avranno fatto il vaccino anti-Covid.... -