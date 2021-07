Vaccino anti Covid, 220mila tra docenti e Ata senza immunizzazione: ferma ancora al palo la vaccinazione del personale scolastico (Di venerdì 30 luglio 2021) Procede con grande lentezza la vaccinazione del personale scolastico. Secondo gli ultimi dati del report settimanale del commissario straordinario per l'emergenza Covid, non ha fatto nemmeno una dose di Vaccino il 15,06% del personale (220.605 unità); la scorsa settimana la percentuale era del 15,17% (222.132). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 luglio 2021) Procede con grande lentezza ladel. Secondo gli ultimi dati del report settimanale del commissario straordinario per l'emergenza, non ha fatto nemmeno una dose diil 15,06% del(220.605 unità); la scorsa settimana la percentuale era del 15,17% (222.132). L'articolo .

