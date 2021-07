Vaccino, allarme fake news: mezzo milione di italiani nelle rete delle notizie false (Di venerdì 30 luglio 2021) Troppe sui vaccini anti - vengono diffuse in rete: è boom degli utenti social che si interessano di notizie false. Più di 900mila italiani seguono pagine, canali o gruppi Facebook e Telegram che ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 luglio 2021) Troppe sui vaccini anti - vengono diffuse in: è boom degli utenti social che si interessano di. Più di 900milaseguono pagine, canali o gruppi Facebook e Telegram che ...

Advertising

angheran70 : RT @AntonioGrzt: C'è chi lo ignora, come gli esperti, e chi si allarma, come i genitori. Ma il quello delle infiammazioni cardiache post-va… - calzelunghe17 : RT @AntonioGrzt: C'è chi lo ignora, come gli esperti, e chi si allarma, come i genitori. Ma il quello delle infiammazioni cardiache post-va… - Mikrock3 : @repubblica E’ allarme appena un #media scoreggia. La puzza di merda del giornalismo arriva fino al settimo cielo.… - CatelliRossella : In Romagna aperitivo con vaccino. E'allarme giovani: i positivi under 24 sono saliti al 35% - martinacarletti : RT @VogliaZebra_net: Da leggere, Il CDC sta sostanzialmente dicendo che il vaccino è inefficace tra gli anziani, con la Delta https://t.co… -