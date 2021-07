Vaccini obbligatori: nella diatriba c’entra la logica? Secondo me no (Di venerdì 30 luglio 2021) Per chi legge le diatribe sui Vaccini obbligatori o no, emerge forte lo sconcerto perché entrambi gli schieramenti affermano come premessa per le loro argomentazioni: “la logica ci dice che…”. Possibile che la logica porti gli uni a un risultato e gli altri all’opposto? Sarebbe come affermare che due più due porta a risultati diversi. Non è possibile, proprio in base alla logica. Se si prova ad andare a vedere le argomentazioni appare evidente che compaiono dei “buchi logici” in alcune affermazioni ripetute all’infinito. Ad esempio l’argomentazione che l’obbligo vaccinale sia equiparabile alla patente di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Per chi legge le diatribe suio no, emerge forte lo sconcerto perché entrambi gli schieramenti affermano come premessa per le loro argomentazioni: “laci dice che…”. Possibile che laporti gli uni a un risultato e gli altri all’opposto? Sarebbe come affermare che due più due porta a risultati diversi. Non è possibile, proprio in base alla. Se si prova ad andare a vedere le argomentazioni appare evidente che compaiono dei “buchi logici” in alcune affermazioni ripetute all’infinito. Ad esempio l’argomentazione che l’obbligo vaccinale sia equiparabile alla patente di ...

