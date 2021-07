Vaccini, Moratti e Bertolaso: “A fine agosto 80% di vaccinati, poi tamponi gratis per gli studenti” (Di venerdì 30 luglio 2021) “L’andamento della nostra campagna vaccinale mostra la Lombardia ai vertici mondiali, siamo quinti dopo Gran Bretagna, Israele, Danimarca e Belgio, grazie all’impegno straordinario di migliaia di donne e uomini e al senso civico dei nostri concittadini”: lo ha sottolineato Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, nel corso dell’incontro con la stampa a cui sono intervenuti il presidente Attilio Fontana, l’assessore Pietro Foroni, il commissario Guido Bertolaso e il direttore generale Welfare Giovanni Pavesi. LOMBARDIA DA MEDAGLIA – “La nostra regione – ha evidenziato Letizia Moratti – ha avuto uno ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 luglio 2021) “L’andamento della nostra campagna vaccinale mostra la Lombardia ai vertici mondiali, siamo quinti dopo Gran Bretagna, Israele, Danimarca e Belgio, grazie all’impegno straordinario di migliaia di donne e uomini e al senso civico dei nostri concittadini”: lo ha sottolineato Letizia, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, nel corso dell’incontro con la stampa a cui sono intervenuti il presidente Attilio Fontana, l’assessore Pietro Foroni, il commissario Guidoe il direttore generale Welfare Giovanni Pavesi. LOMBARDIA DA MEDAGLIA – “La nostra regione – ha evidenziato Letizia– ha avuto uno ...

