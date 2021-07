Vaccini, in Italia due dosi al 58,8% degli over 12 | Salgono incidenza (da 41 a 58) e Rt nazionale (da 1,26 a 1,57) (Di venerdì 30 luglio 2021) Dagli ultimi dati disponibili del report del governo, sono 67.544.883 le dosi di vaccino anti - Covid somministrate in Italia. Il totale delle persone vaccinate con due dosi sale a 31.770.746, il 58,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 luglio 2021) Dagli ultimi dati disponibili del report del gno, sono 67.544.883 ledi vaccino anti - Covid somministrate in. Il totale delle persone vaccinate con duesale a 31.770.746, il 58,...

Advertising

fleinaudi : #GreenPass interno: da liberali riteniamo che vada usato con cautela, ma ricordiamo che persino l'obbligo vaccinale… - marcodimaio : Sono intervenuto alla Camera per respingere la pregiudiziale di Fratelli d’Italia contro il decreto #greenpass. Rit… - Agenzia_Dire : L'accusa di @OxfamItalia e @emergency_ong: 'Mentre i CEO di #Moderna e #Biontech diventano miliardari, in Italia av… - anna_verzi : RT @bisagnino: Forza Italia: “Vaccini gratis ai migranti e meno tasse per chi si vaccina” - TrumpyWalter : RT @1Marzia2: Ti vaccini per viaggiare. Programmi viaggio e scopri che serve: Pcr pre-partenza, pcr in arrivo, pcr il 5°- 7º o 14º giorno d… -