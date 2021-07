(Di venerdì 30 luglio 2021) Fine delle attività per ilvaccinale gestitoitaliano a Vaglio Lise, a. A darne notizia è l'ufficio stampa dell'nel novembre scorso come Ospedale da ...

Advertising

Cosenza2punto0 : Vaccini: chiude centro allestito dall'Esercito a Cosenza ?? - LuigiF97101292 : RT @CorriereQ: Vaccini: chiude centro allestito dall’Esercito a Cosenza - reggiotv : Fine delle attività per il centro vaccinale gestito dall'Esercito italiano a Vaglio Lise, a Cosenza. A darne… - CorriereQ : Vaccini: chiude centro allestito dall’Esercito a Cosenza - lametino : Vaccini, chiude il centro allestito dall`Esercito a Cosenza - -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini chiude

ANSA Nuova Europa

Fine delle attività per il centro vaccinale gestito dall'Esercito italiano a Vaglio Lise, a Cosenza. A darne notizia è l'ufficio stampa dell'Esercito. Allestito nel novembre scorso come Ospedale da ...... riporta gli USA ai livelli di PIL pre - pandemia ela parentesi buia con il ritorno alla ... che proverebbe che questa variante di Covid è molto più contagiosa e riesce a superare ipiù ...I dati e gli studi contenuti nel documento hanno svolto un ruolo chiave nella decisione dei CDC, tornati a raccomandare anche alle persone vaccinate di indossare le mascherine al chiuso nei luoghi ...Cosenza - Fine delle attività per il centro vaccinale gestito dall'Esercito italiano a Vaglio Lise, a Cosenza. A darne notizia è l'ufficio stampa dell'Esercito. Allestito nel novembre scorso come Ospe ...