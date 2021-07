Vaccini anti-Covid, Costa: "Molto probabile terza dose a 12 mesi dalla seconda" (Di venerdì 30 luglio 2021) "È Molto probabile che ci sia una terza dose di vaccino, a 12 mesi dalla seconda. Queste sono le indicazioni che abbiamo oggi, è una scelta che la politica dovà fare sulle evidenze e indicazioni scientifiche". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, durante una conferenza stampa alla Camera. Costa, insieme a Maurizio Lupi, entrambi esponenti di Noi con l'Italia, ha poi lanciato una proposta per portare il vaccino anti-Covid a scuola (Covid, GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE - ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 luglio 2021) "Èche ci sia unadi vaccino, a 12. Queste sono le indicazioni che abbiamo oggi, è una scelta che la politica dovà fare sulle evidenze e indicazioni scientifiche". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea, durante una conferenza stampa alla Camera., insieme a Maurizio Lupi, entrambi esponenti di Noi con l'Italia, ha poi lanciato una proposta per portare il vaccinoa scuola (, GLI AGGIORNAMENTI - SPECIALE - ...

