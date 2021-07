Usa, il giovane Jacopo Borga approda alla Stanford University: insegnerà matematica (Di venerdì 30 luglio 2021) alla conquista dell’America, con la matematica a scandire il quotidiano. Jacopo Borga, origini cremasche, 28enne di Ponzano, volerà a fine agosto negli Stati Uniti: lo attende una cattedra da assistant professor al Dipartimento di matematica della Stanford University, in California. Un contratto da tre anni, l’ennesimo capitolo della saga dei “cervelli in fuga”. La sua storia – scrive La Tribuna di Treviso – è emersa nel corso di un incontro in Camera di Commercio, a Treviso: l’anno passato aveva partecipato a un dibattito online promosso dall’ente di piazza Borsa e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 luglio 2021)conquista dell’America, con laa scandire il quotidiano., origini cremasche, 28enne di Ponzano, volerà a fine agosto negli Stati Uniti: lo attende una cattedra da assistant professor al Dipartimento didella, in California. Un contratto da tre anni, l’ennesimo capitolo della saga dei “cervelli in fuga”. La sua storia – scrive La Tribuna di Treviso – è emersa nel corso di un incontro in Camera di Commercio, a Treviso: l’anno passato aveva partecipato a un dibattito online promosso dall’ente di piazza Borsa e ...

