(Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Si rafforzadi, confermandosi in zona espansione. Nel mese di luglio, l’indice PMIsi è attestato a 73,4 punti dai 66,1 punti del mese precedente. Il dato risulta anche superiore alle attese degli analisti che erano per una discesa fino a 64,5 punti. Si ricorda che un livello dell’indice al di sopra di 50 punti denota un’espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense.

Advertising

DividendProfit : USA, accelera l’attività manifatturiera nell’area di Chicago - DividendProfit : USA, accelera l’attività manifatturiera nell’area di Chicago - FilippoCarmigna : Borsa Usa, S&P 500 e Dow a massimi storici mentre economia accelera - infoiteconomia : Borsa Usa, S&P 500 e Dow a massimi storici mentre economia accelera - InvestireDaZero : Borsa Usa, S&P 500 e Dow a massimi storici mentre economia accelera - -

Ultime Notizie dalla rete : USA accelera

Teleborsa

Si rafforza l'attività manifatturiera nell'area di Chicago, confermandosi in zona espansione . Nel mese di luglio, l'indice PMI Chicago si è attestato a 73,4 punti dai 66,1 punti del mese precedente. ...L'accordol'espansione di iMGP negli Stati Uniti La partnership è una pietra miliare nell'... La rete mondiale ora include diverse società leader neglitra cui: Polen Capital, Dolan McEniry,...(Teleborsa) - Si rafforza l'attività manifatturiera nell'area di Chicago, confermandosi in zona espansione. Nel mese di luglio, l'indice PMI Chicago si è attestato a 73,4 punti dai 66,1 punti del mese ...Tra i singoli titoli, Ford Motor balza del 5,9%, al massimo di oltre tre settimane, dopo aver alzato le previsioni di utile per l'anno. (Tradotto da Alice Schillaci in redazione a Danzica, in redazion ...