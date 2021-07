Usa: 100 dollari a ogni vaccinato e linea dura di Biden contro il covid (Di venerdì 30 luglio 2021) contro la variante delta il presidente degli Stati Uniti chiede ai governi statali e locali di incentivare le vaccinazioni su modello di quanto già fatto a New York dal sindaco De Blasio. I contagi ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 luglio 2021)la variante delta il presidente degli Stati Uniti chiede ai governi statali e locali di incentivare le vaccinazioni su modello di quanto già fatto a New York dal sindaco De Blasio. I contagi ...

Advertising

Open_gol : Linea dura della Casa Bianca dopo l'aumento dei contagi del 130%. E sull'obbligo delle mascherine anche per i vacci… - zazoomblog : Usa: 100 dollari a ogni vaccinato e linea dura di Biden contro il covid - #dollari #vaccinato #linea #Biden - Piergiulio58 : RT @RaiNews: La lotta alla pandemia negli Usa. Biden: mascherina obbligatoria per tutti i dipendenti federali. 164 milioni di americani son… - Bob6Rock : #usa #Biden #vaccino #incentivo di 100 dollari per chi si #vaccina - MaxxGhe : #Tokyo2020 Si è conclusa il primo turno dei 100 metri femminili. La giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce super favor… -