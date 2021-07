Usa: 100 dollari a ogni vaccinato e contro il Covid linea dura di Biden (Di venerdì 30 luglio 2021) La curva dei contagi è salita del 151% nelle ultime due settimane (in media 71 mila casi al giorno). Il presidente chiede ai governi statali e locali di pagare 100 dollari ad ogni nuovo vaccinato: ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 30 luglio 2021) La curva dei contagi è salita del 151% nelle ultime due settimane (in media 71 mila casi al giorno). Il presidente chiede ai governi statali e locali di pagare 100adnuovo: ...

