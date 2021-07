Uomini e Donne, emozione alle stelle: è diventata mamma poco fa! – FOTO (Di venerdì 30 luglio 2021) Uomini e Donne, emozione alle stelle: è diventata mamma poco fa! La FOTO su Instagram ha fatto il pieno dei like da parte dei fan Fiocco rosa per Sonia Pattarino. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dato alla luce la piccola Ginevra. Era diventata famosa all’interno del programma di Maria De Filippi per la L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 30 luglio 2021): èfa! Lasu Instagram ha fatto il pieno dei like da parte dei fan Fiocco rosa per Sonia Pattarino. L’ex corteggiatrice diha dato alla luce la piccola Ginevra. Erafamosa all’interno del programma di Maria De Filippi per la L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ItalianAirForce : #InternationalFriendshipDay - Giornata internazionale dell'amicizia Complicità e condivisione sono il segreto per l… - Gazzetta_it : Uomini e donne insieme: a Milanello un allenamento mai visto - Ruffino_Lorenzo : C'è un 'effetto calcio' sui contagi anche da noi? A luglio si è registrato un eccesso di casi tra gli uomini rispe… - madevasat : RT @Biancaneuro: Gli uomini pensano che le donne si vestano per essere guardate da loro. Chiariamo: ci vestiamo in base all'umore, al gusto… - jemenfous_s : Raga scusate ma rido. Sono il primo a non aver mai detto 'not all men' quando sento donne parlare di uomini e del l… -