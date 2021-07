Università Federico II e Irpiniambiente, siglato l’accordo di collaborazione tecnica-scientifica (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università Federico II e Irpiniambiente spa hanno siglato un accordo di collaborazione tecnico-scientifica per dare il via a una “significativa” attività di monitoraggio ambientale e di formazione professionale dei lavoratori. A siglare l’intesa sono stati Maria Triassi, del Dipartimento di Sanità pubblica, e Armando Masucci, direttore generale di Irpiniambiente. l’accordo è un ulteriore impegno che il Dipartimento federiciano compie nella ricerca e nell’attività di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Dipartimento di Sanità Pubblica dell’II espa hannoun accordo ditecnico-per dare il via a una “significativa” attività di monitoraggio ambientale e di formazione professionale dei lavoratori. A siglare l’intesa sono stati Maria Triassi, del Dipartimento di Sanità pubblica, e Armando Masucci, direttore generale diè un ulteriore impegno che il Dipartimento federiciano compie nella ricerca e nell’attività di ...

Ultime Notizie dalla rete : Università Federico Costituito a Terni l'Ufficio dell'Agenzia Dogane e Monopoli, il direttore è Anna Maiello ... Anna Maiello vanta, tra gli altri titoli, la Laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti, due specializzazioni biennali conseguite presso l'Università Federico II di Napoli e presso la Scuola ...

Franco Roperto presidente dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Portici. Ecco il nuovo Cda ... professore ordinario di Zootecnica generale e miglioramento genetico presso il dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in qualità ...

