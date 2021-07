Una Vita anticipazioni dal 2 al 7 agosto 2021, doppio matrimonio ad Acacias (Di venerdì 30 luglio 2021) Nelle puntate di Una Vita che vedrete su Canale 5 dal 2 al 7 agosto 2021 vedrete Felicia indaffarata per organizzare le nozze dei suoi figli. Sia Emilio che Camino presto saranno sposati. Nel frattempo Julio viene accettato in famiglia. Intanto Mendez decide di arrestare il maggior sospettato per l’omicidio di Marcia. Il nuovo arrivato ad Acacias, Marcos, sembra avere un’influenza più che positiva su Felicia. Lolita e Carmen si uniscono nella lotta contro i rispettivi mariti. Gli episodi di Una Vita sono trasmessi ogni giorno alle 14:10 su Canale 5. Ecco cosa vedrete nelle puntate di Una ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 luglio 2021) Nelle puntate di Unache vedrete su Canale 5 dal 2 al 7vedrete Felicia indaffarata per organizzare le nozze dei suoi figli. Sia Emilio che Camino presto saranno sposati. Nel frattempo Julio viene accettato in famiglia. Intanto Mendez decide di arrestare il maggior sospettato per l’omicidio di Marcia. Il nuovo arrivato ad, Marcos, sembra avere un’influenza più che positiva su Felicia. Lolita e Carmen si uniscono nella lotta contro i rispettivi mariti. Gli episodi di Unasono trasmessi ogni giorno alle 14:10 su Canale 5. Ecco cosa vedrete nelle puntate di Una ...

