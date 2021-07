Una Vita, anticipazioni 31 luglio sera: Felipe accusa Genoveva dell’omicidio di Marcia. Bellita e José fanno pace (Di venerdì 30 luglio 2021) Una Vita, anticipazioni 31 luglio sera: l’assassinio della povera Marcia continuerà a tenere banco. Poi succederà molto altro, soprattutto per quanto riguarda Camino, Ildefonso, Bellita, José, Julio e Casilda. Una Vita, anticipazioni 31 luglio sera: dopo aver parlato con Mendez, Felipe accusa Genoveva di essere coinvolta nella morte di Marcia Nervi sempre più tesi tra Felipe e Genoveva. Il Commissario ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 30 luglio 2021) Una31: l’assassinio della poveracontinuerà a tenere banco. Poi succederà molto altro, soprattutto per quanto riguarda Camino, Ildefonso,, Julio e Casilda. Una31: dopo aver parlato con Mendez,di essere coinvolta nella morte diNervi sempre più tesi tra. Il Commissario ...

