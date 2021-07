Una vita, anticipazioni 30 luglio: Genoveva minaccia Felipe (Di venerdì 30 luglio 2021) Genoveva sarà disposta a tutto pur di tenere Felipe legato a sé e proprio per questo, come rivelano le anticipazioni Una vita riguardanti la puntata in onda oggi 30 luglio, lo minaccerà di sparire con il nascituro se dovesse davvero recarsi a Cuba per trovare Santiago ed assicurarlo alla giustizia. Nel frattempo, José nel tentativo di fare pace con Bellita le darà un ultimatum alla donna, ma lei si arrabbierà e gli dirà definitivamente addio non potendolo perdonare. Una vita, trama 30 luglio: Genoveva minaccia Felipe di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 30 luglio 2021)sarà disposta a tutto pur di tenerelegato a sé e proprio per questo, come rivelano leUnariguardanti la puntata in onda oggi 30, lo minaccerà di sparire con il nascituro se dovesse davvero recarsi a Cuba per trovare Santiago ed assicurarlo alla giustizia. Nel frattempo, José nel tentativo di fare pace con Bellita le darà un ultimatum alla donna, ma lei si arrabbierà e gli dirà definitivamente addio non potendolo perdonare. Una, trama 30di ...

