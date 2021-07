“Una vera novità”. Nuovo GF Vip, Alfonso Signorini ha scelto lui. Mitica la mamma, famoso il figlio (Di venerdì 30 luglio 2021) Si va completando il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, già gieffina, le opinioniste della prossima edizione del reality show di Canale 5. Prendono il posto di Antonella Elia e Pupo. Nella lista ufficiosa dei “vipponi” del reality-show, spiccano anche: Katia Ricciarelli, Alex Belli, Ainett Stephens, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Jo Squillo, Totò Schillaci, Soleil Sorge, Sophie Codegoni (tronista e nuova fiamma di Fabrizio Corona) e Raz Degan. Alcuni vip potrebbero bissare l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Si dice, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) Si va completando il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da. Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, già gieffina, le opinioniste della prossima edizione del reality show di Canale 5. Prendono il posto di Antonella Elia e Pupo. Nella lista ufficiosa dei “vipponi” del reality-show, spiccano anche: Katia Ricciarelli, Alex Belli, Ainett Stephens, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Jo Squillo, Totò Schillaci, Soleil Sorge, Sophie Codegoni (tronista e nuova fiamma di Fabrizio Corona) e Raz Degan. Alcuni vip potrebbero bissare l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Si dice, ...

