Un mare di cinema e sapore a Lipari fra anniversari, progetti e natura (Di venerdì 30 luglio 2021) Set ideale e reale per turisti e artisti, l'arcipelago siciliano delle Eolie fatto di vento, mare e fuoco è l'approdo sicuro dell'estate 2021. Soprattutto Lipari, la maggiore delle sette isole-montagne, che accoglie, come meta covid free, la 38° edizione di "Un mare di cinema", festival organizzato dal Centro Studi Eoliano che compie quest'anno 40 anni (fu fondato nell'estate del 1981 da Nino Paino e Nino Saltalamacchia, attuale presidente) e decide di rinnovarsi con il nuovo sito ricco di novità fra cui la digitalizzazione dei tantissimi contenuti cartacei finora difficilmente consultabili. Sul portale anche una ...

