Ultime Notizie Serie A: FIGC e Lega parlano col Governo, gelo Napoli-Insigne (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Torino, è già Pjaca-mania: Juric lo schiera subito tra i titolari – A Torino sarebbe già esplosa la Pjaca-mania, con Ivan Juric pronto a consegnare al croato una maglia da titolare sin da subito. La notizia Ore 9.15 – Napoli, gelo sul rinnovo di Insigne: l’agente a Castel Volturno, ma non incontra De Laurentiis – Continuano a non arrivare novità sul rinnovo di Lorenzo Insigne con il Napoli. Ieri il suo agente a ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10.05 – Torino, è già Pjaca-mania: Juric lo schiera subito tra i titolari – A Torino sarebbe già esplosa la Pjaca-mania, con Ivan Juric pronto a consegnare al croato una maglia da titolare sin da subito. La notizia Ore 9.15 –sul rinnovo di: l’agente a Castel Volturno, ma non incontra De Laurentiis – Continuano a non arrivare novità sul rinnovo di Lorenzocon il. Ieri il suo agente a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 6.171 positivi, 19 le vittime. Sono 224.790 i test, tasso di positività al 2,7%, +… - Corriere : L’allarme del Gimbe: «In 7 giorni i morti crescono del 46%» - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Italia_Notizie : Il monitoraggio: balzo dell’indice Rt in Italia: è a 1,57. L’incidenza tocca quota 58 - notizie_milan : Tormentone Dalot: come finirà? Le ultime sull’operazione -