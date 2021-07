Ugo Malossi | 90 anni a tutto gas Da Bologna per far sognare mezza Italia

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ho rapito Ugo. Un bolognese racconta un concittadino che ha fattodi molti ragazzi e non: Lorenzo Moro colpisce ancora. Quando si pensa alla Motor Valley la mente corre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ugo Malossi

QN Motori

Ho rapito. Un bolognese racconta un concittadino che ha fatto sognare di molti ragazzi e non: Lorenzo Moro colpisce ancora. Quando si pensa alla Motor Valley la mente corre inesorabilmente ai " ...Ho rapito. Un bolognese racconta un concittadino che ha fatto sognare di molti ragazzi e non: Lorenzo Moro colpisce ancora. Quando si pensa alla Motor Valley la mente corre inesorabilmente ai " ...Ho rapito Ugo Malossi è un documentario su un uomo, una azienda, un modo di vivere e intendere la passione per i motori raccontato da Lorenzo Moro, direttore di RollingSteel.