Ufficiale | Bari | Frattali prolunga fino al 2023

Advertising

MondoPrimavera : 2? acquisti dall'Academy del Bari da parte del Monopoli? - tcm24com : Ufficiale: Antenucci rinnova con il Bari #antenucci #bari - barinelpallone : UFFICIALE - #Frattali rinnova col Bari: «E' un piacere e un onore poter continuare a difendere questa maglia...»… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC | #Bari, ufficiale il rinnovo di #Antenucci. Questa e altre news di giornata nel nostro LIVE - NewsTuttoC : UFFICIALE - Bari, Mirko Antenucci rinnova fino al 2023 -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Bari

... autorizzati 1.400 posti * aggiornamento del 9/07/2021 : Nella Gazzettan. 54 del 9 ... Canepa 155 Lombardia Superstudio Events Milano, Via Tortona 27 Puglia/Basilicata Fiera del Levante, ......in tutto il mondo (vedi il panaro solidale ) ma ora arriva anche un altro riconoscimento. ...- 26.2 8. Firenze - 25.7 9. Verona - 25.4 10. Genova - 24.3 11. Bologna - 24.2Grande colpo di mercato del Bari, che si ritrova per altre due stagioni il capitano Mirco Antenucci con un rinnovo biennale. Ecco il comunicato del club: “SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo ...Ora c'è l'ufficialità. La Sveva Pallacanestro Lucera figura tra le quattordici formazioni iscritte al prossimo campionato di Serie C Silver Puglia. Quello lucerino è l'unico quintetto del Foggiano pre ...