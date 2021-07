Tutti gli insulti dei Vip del vaccino (Di venerdì 30 luglio 2021) Siamo Tutti novax. Nel senso che, fatta salva la quota fisiologica di ossessi che in ogni società rifiutano tutto (oggi il vax, domani le terapie monoclonali, poidomani i fiori di Bach), la categoria si è arbitrariamente allargata a comprendere: dubbiosi, scettici, confusi, possibilisti, sconcertati, fino a chi si è pur vaccinato ma senza entusiasmo e dunque in fama di disfattista. Perché non basta la siringa, bisogna farla col sorriso ilare di Zingaretti, in una giulebbosa melassa di messaggini petalosi: “mi vaccino perché mi amo”; “mi vaccino perché ti amo”; “lo faccio per il mio Paese”; “è un atto di responsabilità”; “serve a tutelare ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 30 luglio 2021) Siamonovax. Nel senso che, fatta salva la quota fisiologica di ossessi che in ogni società rifiutano tutto (oggi il vax, domani le terapie monoclonali, poidomani i fiori di Bach), la categoria si è arbitrariamente allargata a comprendere: dubbiosi, scettici, confusi, possibilisti, sconcertati, fino a chi si è pur vaccinato ma senza entusiasmo e dunque in fama di disfattista. Perché non basta la siringa, bisogna farla col sorriso ilare di Zingaretti, in una giulebbosa melassa di messaggini petalosi: “miperché mi amo”; “miperché ti amo”; “lo faccio per il mio Paese”; “è un atto di responsabilità”; “serve a tutelare ...

