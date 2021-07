Turchia, dopo gli incendi il bilancio sale: 4 morti e 180 feriti (Di venerdì 30 luglio 2021) Turchia, il bilancio degli incendi dei giorni scorsi si aggrava: adesso si contano 4 morti e 180 feriti Si aggrava il bilancio degli incendi che hanno colpito le coste meridionali della Turchia. dopo i vari roghi che hanno colpito le zone turistiche più quotate in estate, si sono registrati altri morti e feriti. È salito infatti a 4 il numero dei decessi e a più di 180 quello dei feriti. Tutt’ora migliaia di vigili del fuoco stanno tentando di spegnere le fiamme sviluppatesi ... Leggi su zon (Di venerdì 30 luglio 2021), ildeglidei giorni scorsi si aggrava: adesso si contano 4e 180Si aggrava ildegliche hanno colpito le coste meridionali dellai vari roghi che hanno colpito le zone turistiche più quotate in estate, si sono registrati altri. È salito infatti a 4 il numero dei decessi e a più di 180 quello dei. Tutt’ora migliaia di vigili del fuoco stanno tentando di spegnere le fiamme sviluppatesi ...

