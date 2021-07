Trieste | smascherati centri massaggi cinesi a luci rosse

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’indagine, coordinata dalla locale Procura della Repubblica diretta dal dr. Antonio DE NICOLO, ha consentito di acclarare come in un centroo gestito da cittadini di nazionalità cinese, sito in questo centro cittadino, venisse praticata l’attività di meritricio da parte di giovaniatrici orientali. Le investigazioni, dirette dal P.M. titolare del fascicolo processuale dr. Federico FREZZA ed esperite da personale della sezione “Criminalità diffusa, extracomunitaria e prostituzione” della Squadra Mobile del capoluogo giuliano, trae origine dalla necessità di contrastare il fenomeno criminale dello sfruttamento della prostituzione di donne ...

