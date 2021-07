Tribunale Madrid dà ragione a Juve | Barça e Real | «No a sanzioni dall’UEFA»

Advertising

TMit_news : Il tribunale di Madrid ha deciso: stop alle azioni intraprese dalla UEFA nei confronti dei club fondatori di Super… - SamMyersII1 : RT @CalcioFinanza: Comunicato congiunto di Juve, Barça e Real Madrid: «Dal Tribunale di Madrid obbligo per l'Uefa di togliere le sanzioni a… - ildiavolo_d : RT @CalcioFinanza: Comunicato congiunto di Juve, Barça e Real Madrid: «Dal Tribunale di Madrid obbligo per l'Uefa di togliere le sanzioni a… - cristia_urbano : RT @CalcioFinanza: Il Tribunale di Madrid dà ragione a #Juventus, #Barcellona e #RealMadrid: «No a sanzioni dalla #UEFA» - HaugeFan : RT @marifcinter: UFFICIALE - Tribunale Madrid ha confermato l’obbligo di UEFA di cessare azioni intraprese nei confronti dei club fondatori… -

Ultime Notizie dalla rete : Tribunale Madrid

... lo scorso inverno aveva rilasciato inuna testimonianza choc in cui sosteneva di essere ...risarcimenti milionari e un'ingiunzione restrittiva per Juan Carlos e i servizi segreti di. ...Il 19 maggio di quest'anno i tre hanno proposto dinanzi aldell'Unione europea un ricorso ...li rivendica per la loro partecipazione al referendum sull'indipendenza della regione nel ...Comunicato Juve Superlega: la decisione del Tribunale di Madrid. La nota ufficiale del club bianconero sulla vicenda «FC Barcellona, Juventus e Real Madrid CF prendono atto con soddisfazione della dec ...Dopo aver raccontato in tribunale di essere stata minacciata dai servizi segreti, Camilla Larsen denuncia a Londra l’ex sovrano spagnolo. E pretende risarcimenti milionari ...