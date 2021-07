Tre casertani alle prefinali nazionali di Mister Italia 2021

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCi sono anche tre ragazzi della provincia di Caserta tra i novanta bellissimi pre-finalistidel concorso di. Si tratta di Luciano Costanzo 23enne di Lusciano con la passione per il ballo, Francesco Silvestre medico 30enne di Orta di Atella e Adrii Kyryliuk 22 anni di Teverola, professione brino. I tre ragazzisaranno in passerella lunedì prossimo 2 agosto a Giulianova (Te) dove, nello splendido scenario di piazza del Mare, cercheranno di conquistare il “pass” per la finalissima nazionale in programma pochi giorni dopo, ...

