(Di venerdì 30 luglio 2021) Nella mattinata odierna, personale della Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari emessa su richiesta della Procura della ...

Advertising

ivic49824555 : RT @claudio_2022: Travestiti da carabinieri tentarono una rapina: arrestati - claudio_2022 : Travestiti da carabinieri tentarono una rapina: arrestati - NapoliToday : #Cronaca Travestiti da carabinieri tentarono una rapina: arrestati -

Ultime Notizie dalla rete : Travestiti carabinieri

NapoliToday

La reazione delle persone offese, che nel corso dell'azione criminosa si resero conto della falsa identità dei '', fu neutralizzata anche con l'uso di manette. ...Ecco cosa si è sentita dire una cittadina di Montechiarugolo che domenica mattina ha ricevuto la visita di tre truffatori italiani: dueda, con indosso una pettorina ...Nella mattinata odierna, personale della Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari emessa su richiesta della Procura della Repu ...In giro per le strade del paese con la maschera da medico della peste: è successo a Sant'Arsenio. La foto ha fatto il giro del web ...