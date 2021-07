Tragedia durante le Olimpiadi Tokyo 2020 per l’atleta italiana Angela Carini: è morto il papà (Di sabato 31 luglio 2021) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo. E' morto il papà di Angela Carini, la pugilessa e atleta delle Fiamme Oro che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ed è proprio di ritorno dal Giappone che la giovane ha dovuto incassare la tragica notizia. "Abbiamo e stiamo attraversando una forte tempesta ma ogni giorno continuo a credere nel sole", ha scritto la Carini su Facebook condividendo una foto con il papà. Le condoglianze per Giuseppe, per tutti "Peppe", sono arrivate in primis dalla Federazione pugilistica ... Leggi su howtodofor (Di sabato 31 luglio 2021) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo. E'ildi, la pugilessa e atleta delle Fiamme Oro che ha partecipato alledi. Ed è proprio di ritorno dal Giappone che la giovane ha dovuto incassare la tragica notizia. "Abbiamo e stiamo attraversando una forte tempesta ma ogni giorno continuo a credere nel sole", ha scritto lasu Facebook condividendo una foto con il. Le condoglianze per Giuseppe, per tutti "Peppe", sono arrivate in primis dalla Federazione pugilistica ...

