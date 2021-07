Traffico Roma del 30-07-2021 ore 09:30 (Di venerdì 30 luglio 2021) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti in carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare tra Roma sud e Appia C’è poi Traffico in uscita dalla capitale verso il mare in coda tra lo svincolo della Roma Fiumicino e la Pontina in carreggiata esterna e tra Laurentina e Pontina in carreggiata interna e poi congestionato è il Traffico sulla Pontina dove ci sono code sia verso la partire dalla Cristoforo Colombo e sia in direzione del centro con rallentamenti e code da Castel di Decima Traffico e rallentamenti sul percorso Urbano della A24 tra via ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti in carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare trasud e Appia C’è poiin uscita dalla capitale verso il mare in coda tra lo svincolo dellaFiumicino e la Pontina in carreggiata esterna e tra Laurentina e Pontina in carreggiata interna e poi congestionato è ilsulla Pontina dove ci sono code sia verso la partire dalla Cristoforo Colombo e sia in direzione del centro con rallentamenti e code da Castel di Decimae rallentamenti sul percorso Urbano della A24 tra via ...

