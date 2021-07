Torino, lo Zenit offre 30 milioni per Belotti (Di venerdì 30 luglio 2021) Sirene russe per Andrea Belotti, che ha ricevuto anche un’offerta importante di rinnovo contrattuale dal Torino. L’attaccante granata è nel mirino dello Zenit che deve sostituire il partente Azmoun (direzione Zenit). Come riporta Sky Sport, si tratta di un’operazione che va avanti da tempo, dal 9 luglio. Il club russo vuole re-investire i soldi di Driussi e dell’iraniano e ha già un accordo con il Torino per un’offerta vicina ai 30 milioni comprensivi di bonus. Ora la decisione spetterà al giocatore. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Sirene russe per Andrea, che ha ricevuto anche un’offerta importante di rinnovo contrattuale dal. L’attaccante granata è nel mirino delloche deve sostituire il partente Azmoun (direzione). Come riporta Sky Sport, si tratta di un’operazione che va avanti da tempo, dal 9 luglio. Il club russo vuole re-investire i soldi di Driussi e dell’iraniano e ha già un accordo con ilper un’offerta vicina ai 30comprensivi di bonus. Ora la decisione spetterà al giocatore. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #Torino, continuano i contatti con lo #Zenit per #Belotti: il club russo è pronto ad offrire circa 30 milioni di eu… - GoalItalia : Andrea Belotti nel mirino dello Zenit San Pietroburgo ?????? Contatti tra il capitano del Torino e i campioni di Rus… - RealCosimino2 : Belotti -> Zenit Petagna -> Torino Kaio -> Napoli Non è una notizia, non è una sensazione è solo un desiderio nat… - Toro_News : ??| CALCIOMERCATO #Zenit interessato a #Belotti: la squadra russa pronta a offrire 30 milioni - Federic05540493 : RT @DiMarzio: #Torino, continuano i contatti con lo #Zenit per #Belotti: il club russo è pronto ad offrire circa 30 milioni di euro https:… -