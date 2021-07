Torino | i convocati per il Rennes | c’è il neo acquisto Pjaca

Advertising

sportli26181512 : Torino, i convocati per il Rennes: c'è Pjaca: Il Torino ha diramato l'elenco dei calciatori convocati per...… - sportli26181512 : Torino, i convocati per l'amichevole contro il Rennes: c'è anche Pjaca: Il Torino domani... - toropuntoit : #RennesTorino, i #convocati di #Juric: fuori in tre - AseroGiovanna : RT @lastoriadioggi: di avvocato d’ufficio. Perciò, tutti gli avvocati convocati dalla Corte d’Assise di Torino rifiutarono l’incarico, pres… - lastoriadioggi : di avvocato d’ufficio. Perciò, tutti gli avvocati convocati dalla Corte d’Assise di Torino rifiutarono l’incarico,… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino convocati

Commenta per primo Ilha diramato l'elenco dei calciatoriper l'amichevole di domani contro il Rennes . Sono in totale 25, tra loro c'è il neo acquisto Pjaca ma sono assenti Baselli , Lyanco e Falque: ...Commenta per primo Ildomani affronterà in amichevole il Rennes . Appuntamento per le 18 al Roazhon Park di Rennes. Di seguito idel tecnico Juric per la partita, ci sono anche i nuovi acquisti Pjaca e ...A qualche ora dalla fine del ritiro del Torino a Santa Cristina, Juric comunica chi saranno i giocatori convocati per l'amichevole contro il Rennes. La squadra giocherà, oltre alle tre amichevoli disp ...Il tecnico del Torino Ivan Juric ha convocato 25 calciatori per l’amichevole di domani contro il Rennes (calcio d’inizio alle ore 18 al Roazhon Park di Rennes). Presente anche ...