Torino, Belotti potrebbe lasciare la A (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Gallo Belotti potrebbe lasciare la Serie A, nonostante la ricca offerta del Torino per il rinnovo. Al centravanti è stato proposto un contratto da 3mln netti più bonus., ma la risposta non è ancora arrivata, Intanto, secondo Calciomercato.com, ci pensa lo Zenit, che cerca un sostituto di Azmoun, oramai prossimo alla cessione in Bundesliga. Belotti, tuttavia, è ancora in vacanza e deciderà a breve il suo futuro. Cairo attende la risposta del Gallo e continua a chiedere 30mln per il suo cartellino. Defilate, invece, Milan e Roma. potrebbe interessarti anche: Juventus, una big si ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Gallola Serie A, nonostante la ricca offerta delper il rinnovo. Al centravanti è stato proposto un contratto da 3mln netti più bonus., ma la risposta non è ancora arrivata, Intanto, secondo Calciomercato.com, ci pensa lo Zenit, che cerca un sostituto di Azmoun, oramai prossimo alla cessione in Bundesliga., tuttavia, è ancora in vacanza e deciderà a breve il suo futuro. Cairo attende la risposta del Gallo e continua a chiedere 30mln per il suo cartellino. Defilate, invece, Milan e Roma.interessarti anche: Juventus, una big si ...

Advertising

ADanze : SO CHE SONO JUVENTINA E NON MI DOVREBBE INTERESSARE PERÒ BELOTTI NON PUO LASCIARE TORINO PER LO ZENIT... FARESTE UN GROSSO SBAGLIO #Belotti - sportli26181512 : Belotti, il futuro è ora: tra rinnovo col Torino e offerta dello Zenit, la scelta: '?A Belotti abbiamo fatto un'off… - cmdotcom : #Belotti, il futuro è ora: tra rinnovo col #Torino e offerta dello #Zenit, la scelta - infoitsport : Torino, sfida al Napoli per Vecino dell'Inter. Su Belotti piomba lo Zenit - infoitsport : Calciomercato Torino, lo Zenit punta Belotti: avviati i primi colloqui -