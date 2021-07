Tommaso Zorzi | Francesco Oppini rompe il silenzio dopo la rottura | ‘scopo di ferirmi e ledere la mia immagine’

Advertising

SmorfiaDigitale : Lite tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: interviene anche Alba Parietti - zazoomblog : Tommaso Zorzi toglie il follow a Francesco Oppini su Instagram: è rottura? - #Tommaso #Zorzi #toglie #follow - Elena_Siena_ : @blogtivvu Non commento i fraintendimenti fra Tommaso e Oppini perché ritengo siano in grado di sbrigarsela da sol… - GiuseppeporroIt : Amicizia al capolinea tra Zorzi e Oppini? Francesco interviene dopo la rottura con Tommaso (FOTO) #tommasozorzi… - infoitcultura : Lite Zorzi Oppini, interviene Alba Parietti che con due post asfalta Tommaso Zorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

I fan del Grande Fratello Vip non avrebbero mai potuto prevedere un epilogo peggiore per il rapporto d'amicizia trae Francesco Oppini . Scoperto che il figlio di Alba Parietti si è lasciato andare ad alcuni scivoloni omofobi ,ha chiuso tutti i ponti, suscitando la reazione di Oppini , che ha ...Il rapporto che legava Francesco Oppini e, però, sembrava fosse davvero profondo e sincero. A quanto pare non era proprio così: ormai da mesi, i fan degli Zorzini hanno percepito un ...Riusciranno Tommaso Zorzi e Francesco Oppini a chiarirsi e a tornare gli amiconi fraterni che erano fino a qualche giorno fa? Riusciranno a parlarsi ...Alba Parietti attacca Tommaso Zorzi. Dopo che Tommaso Zorzi ha tolto il like a Francesco Oppini, è intervenuta la mamma di Francesco Oppini, Alba Parietti che ha scritto così: «Usare le debolezze di u ...