Tom Hanks reciterà nel nuovo film diretto da Wes Anderson (Di venerdì 30 luglio 2021) L'attore premio Oscar Tom Hanks farà parte del cast del nuovo film diretto da Wes Anderson, di cui non sono ancora stati diffusi i dettagli. Tom Hanks sarà uno dei protagonisti del nuovo film diretto da Wes Anderson, le cui riprese si svolgeranno in Spagna. Il premio Oscar collaborerà per la prima volta con il regista, affiancando colleghi che sono ormai presenze fisse nei lungometraggi di Anderson. Nel lungometraggio reciteranno infatti Tilda Swinton, Bill Murray e Adrien Brody. Tom Hanks ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 luglio 2021) L'attore premio Oscar Tomfarà parte del cast delda Wes, di cui non sono ancora stati diffusi i dettagli. Tomsarà uno dei protagonisti delda Wes, le cui riprese si svolgeranno in Spagna. Il premio Oscar collaborerà per la prima volta con il regista, affiancando colleghi che sono ormai presenze fisse nei lungometraggi di. Nel lungometraggio reciteranno infatti Tilda Swinton, Bill Murray e Adrien Brody. Tom...

