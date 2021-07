Tokyo, Tamberi si qualifica per la finale del salto in alto. La spada maschile è già fuori: flop per la scherma (Di venerdì 30 luglio 2021) Questa settima giornata olimpica si prospettava magra per i colori azzurri, con la possibilità di ottenere medaglie in pochissime discipline e la notte non ha fatto altro che ribadire questa prospettiva. La squadra di spada maschile, una delle poche carte da medaglia che avevamo, è uscita ai quarti per mano della Russia. È una sconfitta che fa male perché il team formato da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo e Marco Fichera era argento olimpico in carica, oltre ad essere secondo nel ranking, rispetto alla settima posizione della Russia. Purtroppo nell’ultimo giro di assalti i tre azzurri hanno perso nettamente contro gli atleti russi e si sono dovuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Questa settima giornata olimpica si prospettava magra per i colori azzurri, con la possibilità di ottenere medaglie in pochissime discipline e la notte non ha fatto altro che ribadire questa prospettiva. La squadra di, una delle poche carte da medaglia che avevamo, è uscita ai quarti per mano della Russia. È una sconfitta che fa male perché il team formato da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo e Marco Fichera era argento olimpico in carica, oltre ad essere secondo nel ranking, rispetto alla settima posizione della Russia. Purtroppo nell’ultimo giro di assalti i tre azzurri hanno perso nettamente contro gli atleti russi e si sono dovuti ...

