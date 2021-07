Tokyo, si avvicina la gara della prima atleta trans alle Olimpiadi. In pista il 2 agosto tra le polemiche (Di venerdì 30 luglio 2021) Si avvicina l’esibizione della prima atleta trans alle Olimpiadi. La sollevatrice di pesi neozelandese Laurel Hubbard scenderà in pista il prossimo 2 agosto. prima atleta transgender ai Giochi olimpici è stat ainserita nella gara di sollevamento pesi nella categoria +87 kg. Una decisione choc, che ha diviso l’opinione pubblica e scatenato uno tsunami di polemiche. Olimpiadi, in gara il 2 agosto la ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 30 luglio 2021) Sil’esibizione. La sollevatrice di pesi neozelandese Laurel Hubbard scenderà inil prossimo 2gender ai Giochi olimpici è stat ainserita nelladi sollevamento pesi nella categoria +87 kg. Una decisione choc, che ha diviso l’opinione pubblica e scatenato uno tsunami di, inil 2la ...

