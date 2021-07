Tokyo, oro a Valentina Rodini e Federica Cesarini: i complimenti di Renzi (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA – “La prima medaglia d’oro del canottaggio femminile. Che brave Valentina e Federica. Grazie per aver fatto risuonare di nuovo l’inno di Mameli a Tokyo”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto), si congratula con Valentina Rodini e Federica Cesarini per aver conquistato il primo posto alle Olimpiadi nel canottaggio. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 luglio 2021) ROMA – “La prima medaglia d’oro del canottaggio femminile. Che brave. Grazie per aver fatto risuonare di nuovo l’inno di Mameli a”. Così il leader di Italia Viva, Matteo(foto), si congratula conper aver conquistato il primo posto alle Olimpiadi nel canottaggio. L'articolo L'Opinionista.

