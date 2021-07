Tokyo 2020, Tennis: Zverev rimonta da urlo, sarà finale con Khachanov (Di venerdì 30 luglio 2021) Novak Djokovic finisce di poetare in questo torneo di Tennis a Tokyo 2020: il serbo continua a scrivere pagine di storia con una facilità impressionante e si dimostra, ogni giorno che passa, il Tennista più forte di tutti, ma non oggi, non contro questo ottimo Alexander Zverev. Continua la maledizione delle semifinali olimpiche: dopo Pechino 2008 e Londra 2012, il numero 1 del mondo si giocherà, ancora una volta, la finale per il bronzo. Il tedesco trionfa 1-6 6-3 6-2 e vola in finale. Il super favorito è andato in difficoltà nei suoi primi turni di battuta, costretto ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Novak Djokovic finisce di poetare in questo torneo di: il serbo continua a scrivere pagine di storia con una facilità impressionante e si dimostra, ogni giorno che passa, ilta più forte di tutti, ma non oggi, non contro questo ottimo Alexander. Continua la maledizione delle semifinali olimpiche: dopo Pechino 2008 e Londra 2012, il numero 1 del mondo si giocherà, ancora una volta, laper il bronzo. Il tedesco trionfa 1-6 6-3 6-2 e vola in. Il super favorito è andato in difficoltà nei suoi primi turni di battuta, costretto ...

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Marilenapas : RT @repubblica: Oro per le azzurre del canottaggio: la gioia di Rodini e Cesarini è incontenibile - Marilenapas : RT @repubblica: Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Indimentica… -