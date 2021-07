Tokyo 2020, tennis: derby croato per l’oro nel doppio, Djokovic sfida la Russia nel misto (Di venerdì 30 luglio 2021) La prima categoria tennistica che assegnerà medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà il doppio maschile. Se per la medaglia di bronzo si sfidano Stati Uniti e Nuova Zelanda, per il materiale più pregiato sarà invece una questione tutta croata. La coppia numero uno al mondo Mektic/Pavic, che sta dominando in stagione, affronterà i connazionali Cilic/Dodig. Da un lato l’affiatamento, dall’altro l’esperienza, ma con lo stesso stemma sul petto che unisce entrambe le coppie. I favori del pronostico sono ovviamente dalla parte di Mektic/Pavic, già qualificati alle Atp Finals e reduci dal successo a Wimbledon, ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) La prima categoriatica che assegnerà medaglie alle Olimpiadi disarà ilmaschile. Se per la medaglia di bronzo sino Stati Uniti e Nuova Zelanda, per il materiale più pregiato sarà invece una questione tutta croata. La coppia numero uno al mondo Mektic/Pavic, che sta dominando in stagione, affronterà i connazionali Cilic/Dodig. Da un lato l’affiatamento, dall’altro l’esperienza, ma con lo stesso stemma sul petto che unisce entrambe le coppie. I favori del pronostico sono ovviamente dalla parte di Mektic/Pavic, già qualificati alle Atp Finals e reduci dal successo a Wimbledon, ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tamberi insoddisfatto: "Ho fatto schifo, devo trovare il salto giusto" Gianmarco Tamberi si qualifica per la finale del salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma non è contento della sua prestazione. Ascolta le sue parole ai nostri microfoni

Scherma, che delusione dalla spada maschile. Ora la speranza è solo il fioretto La squadra di spada maschile di scherma esce ai quarti di finale del torneo delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Guarda il commento del nostro inviato Francesco Ceniti

Olimpiadi di Tokyo 2020, il programma del 30 luglio e gli italiani in gara Corriere della Sera Tokyo 2020, Gianmarco Tamberi in finale: "Che schifo" Così Gianmarco Tamberi ha "festeggiato" la qualificazione alla finale del salto in alto a Tokyo 2020. Un 2.28 che gli è bastato ma non gli fa fare salti di gioia. Almeno per il momento. "Devo solo ...

La sudafricana Schoenmaker oro e record mondiale nei 200 rana La sudafricana Tatjana Schoenmaker ha vinto l'oro dei 200 rana alle Olimpiadi di Tokyo 2020 stabilendo il nuovo record del mondo della distanza. Ha infatti nuotato in 2'18''95, migliorando il 2'19''11 ...

