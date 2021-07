Tokyo 2020, sollevamento pesi, Pizzolato: “Gara imprevedibile, voglio godermela” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Negli ultimi anni ho fatto tutto al meglio per prepararmi a questo appuntamento. In questi ultimi allenamenti non sta venendo tutto come vorrei, ma la tensione si fa sentire. In realtà è difficile fare calcoli, perché ogni Gara è a sé, quella di domani sarà una battaglia e può succedere di tutto. Ho certezza di avere Sebastiano al mio fianco, che è sempre sul pezzo. Domani voglio salire su quella pedana e vivere la Gara fino in fondo, voglio godermela e giocare fino alla fine. I miei compagni? Sono felice per loro, abbiamo vissuto e lavorato insieme per tutto il tempo della preparazione e vederli vincere ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) “Negli ultimi anni ho fatto tutto al meglio per prepararmi a questo appuntamento. In questi ultimi allenamenti non sta venendo tutto come vorrei, ma la tensione si fa sentire. In realtà è difficile fare calcoli, perché ogniè a sé, quella di domani sarà una battaglia e può succedere di tutto. Ho certezza di avere Sebastiano al mio fianco, che è sempre sul pezzo. Domanisalire su quella pedana e vivere lafino in fondo,e giocare fino alla fine. I miei compagni? Sono felice per loro, abbiamo vissuto e lavorato insieme per tutto il tempo della preparazione e vederli vincere ...

