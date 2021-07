Tokyo 2020 | scherma | Italia ko ai quarti con la Russia nella spada maschile a squadre

(Di venerdì 30 luglio 2021) Laazzurra si ferma aidi finale alle Olimpiadi di. L’viene infatti sconfitta dallacon numerosi rimpianti e con lo score di 45-34. I vice-campioni olimpici in carica erano tra i favoriti per l’oro assieme alla Francia, a sua volta eliminata dal Giappone, ma si sono fatti sorprendere dai russi. LA CRONACA – I primi scontri risultano piuttosto equilibrati, a partire da Fichera, Santarelli e Garozzo che vanno addirittura in vantaggio a metà sfida. Per laè Bida a fare la differenza proprio con Garozzo e a ...

Advertising

Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - reptaylordidit : RT @Eurosport_IT: AHMED ABDELWAHED HA LE ALI SOTTO I PIEDI ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #Athletics… - azzurridigloria : -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Corriere della Sera

Delude Margherita Panziera, prima delle escluse dalla finale dei 200 dorso di nuoto alle Olimpiadi di, con un tempo lontano dai suoi migliori standard. Queste le sue parole ai nostri microfoni'Lo chiamavo sogno, ora lo chiamo obiettivo'. Così Gianmarco Tamberi racconta la conquista della finale del salto in alto alle Olimpiadi diche ha guadagnato nella notte italiana saltando al secondo tentativo 2.28 . Inizialmente per accedere alla finale di domenica 1 agosto era necessario saltare 2.30, ma in gara erano rimasti ...Ultima giornata di finali per il canottaggio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Erano quattro i titoli da assegnare, senza azzurri in gara in quelle che, storicamente, sono le barche con meno tradizione in ...TOKYO, 30 LUG - Con un ottimo rettilineo finale, il suo marchio di fabbrica, Alessandro Sibilio ha conquistato la qualificazione alla semifinale dei 400 ostacoli alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurr ...