Tokyo 2020 | sabato 31 luglio | i risultati e gli italiani in gara

(Di sabato 31 luglio 2021) Idi tutte le finali e degliin31alle Olimpiadi di. I Giochi giapponesi proseguono con un’altra giornata ricca di eventi. Fari puntati sul pugilato con Irma Testa per la storia, ma spazio anche a tiro a segno, tiro a volo, nuoto, atletica, scherma, ma anche pallanuoto, volley femminile e basket maschile. Di seguito tutti idi giornata per non perdersi davvero nulla. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA IL PROGRAMMA, GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI AZZURRI IN...

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - LucaCico80 : RT @Eurosport_IT: Irma Testa, Simona Quadarella, Antonino Pizzolato, Mattia Camboni, Mauro Nespoli, Jessica Rossi-Mauro De Filippis e le ra… - glooit : Tokyo 2020, Rodini e Cesarini si lanciano nel lago dopo l’oro olimpico | Video leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Ottava giornata di gare aquella di sabato 31 luglio . Subito sul green Guido Migliozzi e Renato Paratore per il terzo giro, mentre si sognano le medaglie nel triahlon ma anche nella vela. Così come nel tiro a volo, ...Giornata avara di soddisfazioni per lo sport italiano la nona dall'apertura dei . La scherma ha ancora una volta deluso le aspettative, e nelle altre discipline non avevamo grossi favoriti. Ma la ...(OA Sport) Highlights Italia-Iran 3-1 (30-28 25-21 21-25 25-21), volley maschile Tokyo 2020 (VIDEO). by Andrea Bellini. Simone Anzani, Italia Volley - Foto Profilo Facebook Fipav. Il video con gli ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e streaming di Italia-Cina - La situazione dopo la terza giornata di gare - La cronaca di Italia-Argentina - Le pagelle delle azzurre in ...