Tokyo 2020, sabato 31 luglio: gli italiani in gara, tutti gli orari (Di venerdì 30 luglio 2021) Ottavo giorno di lotta per le medaglie ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le sfide olimpiche entrano nel vivo nella giornata di sabato 31 luglio, con il beach volley che da il via alla fase ad eliminazione diretta e il volley che chiude i gironi. Proseguono poi i tornei di golf e tennis, ma anche nuoto, atletica, equitazione, tiro con l’arco, pugilato. Attenzione anche al triathlon e alla scherma, ma non solo. Di seguito il programma di giornata con tutti gli italiani in gara. IL PROGRAMMA COMPLETO tutti GLI italiani IN ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Ottavo giorno di lotta per le medaglie ai Giochi Olimpici di. Le sfide olimpiche entrano nel vivo nella giornata di31, con il beach volley che da il via alla fase ad eliminazione diretta e il volley che chiude i gironi. Proseguono poi i tornei di golf e tennis, ma anche nuoto, atletica, equitazione, tiro con l’arco, pugilato. Attenzione anche al triathlon e alla scherma, ma non solo. Di seguito il programma di giornata congliin. IL PROGRAMMA COMPLETOGLIIN ...

Advertising

Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : STORICAAAAAA! ?????? Lucilla Boari regala la prima medaglia olimpica azzurra al tiro con l'arco femminile: la 24enne… - damianomasoch : RT @Eurosport_IT: Lucilla Boari ci ha regalato una medaglia storica! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam | #Archery | #Boari… - Edorsi53 : RT @ilfoglio_it: Le biciclette a Tokyo 2020 continueranno a muoversi sino all’ultimo giorno, l’8 agosto, ma Davide Cassani non ci sarà. Il… -