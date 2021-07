Tokyo 2020, Panziera fuori da finale 200 dorso (Di venerdì 30 luglio 2021) Margherita Panziera non entra nella finale olimpica dei 200 dorso femminile a Tokyo 2020. L’azzurra nella prima semifinale ha chiuso con il tempo di 2’09?54, il nono tempo generale che non è bastato per entrare in finale. “Ho provato a fare una gara più aggressiva rispetto a ieri, ma mi sono mancate le energie, non ne avevo più. Ho lottato fino all’ultimo centimetro ma non ne avevo” ha detto Panziera. “Fino a due settimane fa facevo tempi assurdi in allenamento, quindi questa è un’occasione sprecata. Non ho rimpianti, non avrei fatto nulla di diverso, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Margheritanon entra nellaolimpica dei 200femminile a. L’azzurra nella prima semiha chiuso con il tempo di 2’09?54, il nono tempo generale che non è bastato per entrare in. “Ho provato a fare una gara più aggressiva rispetto a ieri, ma mi sono mancate le energie, non ne avevo più. Ho lottato fino all’ultimo centimetro ma non ne avevo” ha detto. “Fino a due settimane fa facevo tempi assurdi in allenamento, quindi questa è un’occasione sprecata. Non ho rimpianti, non avrei fatto nulla di diverso, ...

Advertising

Coninews : Campione senza tempo. A quasi 43 anni Aldo #Montano si mette al collo la 5ª medaglia olimpica della sua carriera ??… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - CronacheMc : OLIMPIADI - Gimbo, non soddisfatto della sua prestazione, salta 2,28: basta per accedere alla gara che mette in pal… - sportface2016 : #Tokyo2020, tiro con l'arco: Lucilla #Boari fa sognare l'#Italia, batte #Wu e vola in semifinale -