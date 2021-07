Tokyo 2020, Paltrinieri strappa il pass per la finale dei 1.500. Beach volley, Lupo-Nicolai volano agli ottavi (Di venerdì 30 luglio 2021) Sale a 20 il bilancio del medagliere italiana con il bronzo di Lucilla Boari nel tiro con l’arco. Per l’Italia è un terzo posto storico, e la prima medaglia di sempre nel torneo individuale femminile. Sono iniziate poi a Tokyo 2020 le gare della regina dei giochi. Nella notte italiana, dove non c’erano gare da medaglia, Gianmarco Tamberi ha raggiunto la finale olimpica del salto in alto con 2.28. Attesa per il mezzofondista Crippa. L’azzurro sarà in gara alle 13.30 nella finale dei 10mila metri. Delusione invece dalla scherma. La spada maschile a squadra è stata eliminata ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 luglio 2021) Sale a 20 il bilancio del medere italiana con il bronzo di Lucilla Boari nel tiro con l’arco. Per l’Italia è un terzo posto storico, e la prima meda di sempre nel torneo individuale femminile. Sono iniziate poi ale gare della regina dei giochi. Nella notte italiana, dove non c’erano gare da meda, Gianmarco Tamberi ha raggiunto laolimpica del salto in alto con 2.28. Attesa per il mezzofondista Crippa. L’azzurro sarà in gara alle 13.30 nelladei 10mila metri. Delusione invece dalla scherma. La spada maschile a squadra è stata eliminata ...

